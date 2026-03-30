LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
49.22CHF
0.82CHF
1.69 %
09:07:49
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.03.2026 07:45:32
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
49.48 CHF -0.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 68,60 auf 59,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Stagflations-Sorgen hätten die Bewertungen von Europas Immobilienkonzernen nahe an ihre Tiefs von 2009 zurückgeworfen, schrieb Jonathan Kownator am Montag. Er passte seine Kursziele an die gestiegenen Realzinsen an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 00:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
59.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
56.70 €
|
Abst. Kursziel*:
5.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
54.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.74%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|07:45
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:45
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:45
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|48.40
|-1.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:31
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|08:26
|
Deutsche Bank AG
JENOPTIK Buy
|08:26
|
Deutsche Bank AG
Elmos Semiconductor Hold
|08:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CANCOM Hold
|07:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ottobock Buy
|07:59
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral
|07:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy