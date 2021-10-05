LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
138.00CHF
19.40CHF
16.36 %
05.10.2021
SWX
10.11.2025 19:11:01
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
59.13 CHF -0.78%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Kai Klose wertet es in einer am Montag vorliegenden Studie positiv, dass die Ratingagentur Moody's den Kreditausblick für LEG von "stabil" auf "positiv" angehoben habe - auch wenn das Finanzprofil noch nicht wieder den Stand vor dem zwischenzeitlichen Zinsanstieg erreicht habe./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 11:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
