LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,80 Euro belassen. Die Neubewertung des Portfolios sei höher ausgefallen als vom Management zunächst angedeutet, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die operative Entwicklung sei insgesamt solide gewesen, was einen weiteren günstigen Impuls für den Wert des Immobilien-Unternehmens darstelle./rob/mf/mne;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
92.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.85 €
|
Abst. Kursziel*:
29.16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.44%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Analysen zu LEG Immobilien
|10:46
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|08:26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:24
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|108.45
|4.08%
