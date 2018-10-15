Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92,80 Euro belassen. Die Neubewertung des Portfolios sei höher ausgefallen als vom Management zunächst angedeutet, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die operative Entwicklung sei insgesamt solide gewesen, was einen weiteren günstigen Impuls für den Wert des Immobilien-Unternehmens darstelle./rob/mf/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
92.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.85 € 		Abst. Kursziel*:
29.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.44%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:46 LEG Immobilien Buy Warburg Research
08:26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
08:24 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.25 LEG Immobilien Hold Deutsche Bank AG
27.06.25 LEG Immobilien Buy Warburg Research
mehr Analysen
