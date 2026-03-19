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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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20.03.2026 07:51:02

LANXESS Underweight

LANXESS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Anil Shenoy kappte am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen des Chemiekonzerns seine operative Ergebnisschätzung für 2026 um 6 Prozent. Weitere Senkungen seien möglich, sollte sich das Baugewerbe nicht im zweiten Halbjahr erholen. Den Anlegern bleibe aktuell nichts anderes übrig, als auf das zweite Halbjahr zu warten, das allerdings auch nicht wie erhofft ausfallen könnte./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
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-3.69%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
12.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.35%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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