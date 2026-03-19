LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14,00 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Anil Shenoy kappte am Donnerstagabend nach den Geschäftszahlen des Chemiekonzerns seine operative Ergebnisschätzung für 2026 um 6 Prozent. Weitere Senkungen seien möglich, sollte sich das Baugewerbe nicht im zweiten Halbjahr erholen. Den Anlegern bleibe aktuell nichts anderes übrig, als auf das zweite Halbjahr zu warten, das allerdings auch nicht wie erhofft ausfallen könnte./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
11.94 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.69%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
12.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.35%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX bricht zum Handelsende ein (finanzen.ch)
|
19.03.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbussen (finanzen.ch)
|
19.03.26