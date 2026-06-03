Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’218 -0.7%  SPI 18’739 -0.6%  Dow 50’828 -0.9%  DAX 24’796 -1.3%  Euro 0.9189 0.4%  EStoxx50 6’054 -0.9%  Gold 4’451 -0.8%  Bitcoin 52’162 -0.8%  Dollar 0.7921 0.7%  Öl 97.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Roche149905998Swiss Re12688156NVIDIA994529Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amazon-Aktie im Anlegerfokus: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuen
Beige Book: Wirtschaftsaktivität verbessert sich etwas
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Eli Lilly-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in Deutschland wird auf die Hälfte geschrumpft
Infineon-Aktie zeitweise unter Druck: Ist die Kursrally vorbei und was treibt Intel?
Suche...
Plus500 Depot

Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gesundheitsreform 03.06.2026 20:32:06

Eli Lilly-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in Deutschland wird auf die Hälfte geschrumpft

Eli Lilly-Aktie gesucht: Milliardeninvestition in Deutschland wird auf die Hälfte geschrumpft

Deutliches Signal Richtung Berlin: Die Pharmakonzerne Eli Lilly und Boehringer Ingelheim streichen geplante Investitionen in Deutschland.

Eli Lilly
855.32 CHF 2.47%
Kaufen Verkaufen
Das eine Unternehmen begründet das explizit mit den Sparplänen der Bundesregierung im Gesundheitswesen, das andere verweist unter anderem darauf. Bei dem US-Konzern geht es um eine eigentlich für einen neuen Standort im rheinland-pfälzischen Alzey bestimmte Milliardensumme, bei dem deutschen Unternehmen um einen hohen dreistelligen Millionenbetrag.

Der Chef von Eli Lilly, Dave Ricks, nannte die geplante Gesundheitsreform im "Handelsblatt" ein "schreckliches Signal". "Deutschland wird bei der Unterstützung unserer Industrie auf den letzten Platz der europäischen Märkte fallen."

Rohbau von Eli Lilly fast fertig

Eli Lilly wollte bislang 2,5 Milliarden US-Dollar in die neue Produktionsstätte in Alzey stecken. Vor dem Hintergrund des gesundheitspolitischen Kurses in Deutschland sei nun geplant, den noch ausstehenden Umfang des Projekts um 50 Prozent gegenüber der ursprünglichen Planung zu reduzieren, hiess es.

In Alzey ist der Rohbau der Produktionsstätte den Angaben zufolge fast abgeschlossen. Der Innenausbau sei fortgeschritten, 300 Mitarbeitenden seien dort bereits eingestellt. Bislang sahen die Pläne vor, dort bis zu 1.000 Fachkräfte einzustellen.

Nun teilte Eli Lilly mit, es solle zunächst nur der "Mindestumfang des Hightech-Produktionsstandortes in Alzey" fertiggestellt werden. Die Inbetriebnahme mit reduzierter Kapazität sei weiter für 2027 geplant.

Boehringer-Deutschlandchef: Mit USA und Asien Schritt halten

Der in Rheinland-Pfalz sitzende Pharmakonzern Boehringer Ingelheim stoppt nach eigenen Angaben in Deutschland geplante Ausgaben für die Jahre 2027 bis 2030 mit einem Gesamtvolumen von 900 Millionen Euro. Auch darüber hatte zuvor das "Handelsblatt" berichtet.

Als Gründe für den Schritt nennt Boehringer Ingelheim die schwierigen Rahmenbedingungen in Deutschland, auch die Sparpläne der Bundesregierung bei den Gesundheitsausgaben. Die sehen unter anderem höhere Rabatte vor, die Arzneikonzerne Krankenkassen künftig gewähren müssen.

Verwiesen wird von Boehringer zudem auf die grössere Dynamik in anderen Märkten. Die Rede ist auch ein gewachsener Druck aus den USA. Boehringer Ingelheim hatte wie andere Pharmaunternehmen eine Art Abkommen mit der US-Regierung geschlossen, um von Pharmazöllen befreit zu werden. Eine Bedingung dafür ist, in Produktion und Forschung in Amerika zu investieren.

"Die nächste Innovation geht nach Lage der Dinge aktuell nicht nach Deutschland", sagte Boehringer-Deutschlandchef Médard Schoenmaeckers dem "Handelsblatt". "Wir müssen Schritt halten mit der Entwicklung in den USA und Asien." Die in Deutschland gestoppten Investitionen waren vor allem für den Ausbau der Infrastruktur an hiesigen Standorten vorgesehen, unter anderem für neue Laborgebäude.

Die an der NYSE gelistete Eli Lilly-Aktie klettert zeitweise um 2,28 Prozent auf 1.088,42 Dollar.

/chs/DP/he

Weitere Links:

Eli Lilly-Aktie kaum verändert: Pharmariese schluckt drei Impfstoffentwickler

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Eli Lilly

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten