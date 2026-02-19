Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.02.2026 08:39:06

KRONES Buy

KRONES
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Krones nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 174 Euro auf "Buy" belassen. Der Maschinenbauer habe mit einer soliden operativen Margenbeschleunigung (Ebitda) gepunktet, auch wenn ihn die Umsatzentwicklung ein wenig enttäusche, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Den Margenausblick wertet er als stark und rechnet mit einer positiven Aufnahme des Zahlenwerks durch die Anleger./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
174.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138.20 € 		Abst. Kursziel*:
25.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
138.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse