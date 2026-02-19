KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Krones nach vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 174 Euro auf "Buy" belassen. Der Maschinenbauer habe mit einer soliden operativen Margenbeschleunigung (Ebitda) gepunktet, auch wenn ihn die Umsatzentwicklung ein wenig enttäusche, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Den Margenausblick wertet er als stark und rechnet mit einer positiven Aufnahme des Zahlenwerks durch die Anleger./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
174.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.20 €
|
Abst. Kursziel*:
25.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.36%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
