KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 157 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
164.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
12.01.26
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.01.26
|KRONES Aktie News: KRONES schiebt sich am Montagvormittag vor (finanzen.ch)
|
09.01.26
|KRONES Aktie News: KRONES verteidigt Stellung am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09.01.26
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.01.26
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KRONES von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
26.12.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|08:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
Jefferies & Company Inc.
AIXTRON Hold
|08:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nordex Buy
|08:13
|
Jefferies & Company Inc.
CANCOM Buy
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
KRONES Buy
|08:11
|
Jefferies & Company Inc.
Douglas Buy
|08:10
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Underperform
|07:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Michelin Hold