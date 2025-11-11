Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Kontron mit einem fairen Aktienwert von 33 Euro auf "Kaufen" belassen. "Kontron erfindet sich mittelfristig neu", schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Das Unternehmen entwickele sich weg vom Hardware-Hersteller und IT Service-Anbieter hin zu einem Anbieter des "Internet der Dinge" (IoT) mit zunehmendem Software-Anteil. Als solcher decke Kontron die gesamte Wertschöpfungskette ab./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

