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19.03.2026 14:16:44

EQS-News: Aktuellen Kursverwerfungen haben aus Sicht von Kontron keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron

Kontron
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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
Aktuellen Kursverwerfungen haben aus Sicht von Kontron keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron

19.03.2026 / 14:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Linz, 19. März 2026 - Die aktuellen Kursverwerfungen haben aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts ist unverändert für den 26. März 2026 geplant.

Kontron AG prüft angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung Massnahmen, um vom attraktiven Kursniveau der Kontron Aktie zu profitieren. Insbesondere wird kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert.

 

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Über Kontron 

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. 

 

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Kontron AG - Communications
Tel: +49 (0) 151 151 938 81
group-pr@kontron.com		 Leon-Philipp Kleiss
Kontron AG – Investor Relations
Tel: +43 (0) 664 60191 5153
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19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
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