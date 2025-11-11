Kontron 20.97 CHF -0.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für das Hightech-Unternehmen einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.