Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

20.97
CHF
-0.12
CHF
-0.57 %
12:04:39
BRXC
11.11.2025 10:24:27

Kontron Buy

Kontron
20.97 CHF -0.57%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Die angekündigte Zwangsabfindung der Katek-Minderheitsaktionäre dürfte für das Hightech-Unternehmen einen nur begrenzten finanziellen Einfluss haben, schrieb Malte Schaumann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kontron Buy
Unternehmen:
Kontron 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.70 € 		Abst. Kursziel*:
32.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.63%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

