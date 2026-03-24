Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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Kontron Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Bild gleiche dem der vergangenen neun Monate, betonte Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Umsatzprognosen seien verfehlt worden, die Profitabilität jedoch habe sich deutlich verbessert. Positiv merkte er an, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 nahezu verdoppeln solle./rob/tih/niw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
27.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.75 €
|
Abst. Kursziel*:
52.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.50%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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