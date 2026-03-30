Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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Kontron Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Malte Schaumann bekräftigte am Montag seine Kaufempfehlung angesichts der geringen Unternehmensbewertung und der mittelfristig positiven Aussichten. Dies schrieb er vor dem Hintergrund enttäuschender Ergebnisse für 2025 und einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose für 2026./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kontron Buy
|
Unternehmen:
Kontron
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.17 €
|
Abst. Kursziel*:
56.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.66%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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