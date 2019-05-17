Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Bremsenhersteller auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Bechtle, Ströer und Zalando./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
104.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
86.20 €
Abst. Kursziel*:
20.65%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
85.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
21.14%
Analyst Name::
Natasha Brilliant
KGV*:
-
