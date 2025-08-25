ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx;