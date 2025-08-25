|Kurse + Charts + Realtime
Keurig Dr Pepper Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Keurig Dr Pepper Inc Buy
|
Unternehmen:
Keurig Dr Pepper Inc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 35.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 28.95
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Keurig Dr Pepper Inc
|
26.08.25
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
26.08.25