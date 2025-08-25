Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Keurig Dr Pepper Buy

Keurig Dr Pepper
25.94 CHF -4.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Keurig Dr Pepper von 40 auf 35 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Grom reagierte damit am Dienstagabend auf den "Koffein-Crash" der Aktien infolge des Bekanntwerdens der Übernahmepläne für JDE Peets und einer Abspaltung des Kaffeegeschäfts. Grim rät den Anlegern aber, beim US-Konzern am Ball zu bleiben. Die Analyse der Summe aller Teile (SOTP) signalisiere mehr als 20 Prozent Bewertungsspielraum./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

