Top News
Nordex-Aktie steigt: Prognoseanhebung für operative Gewinnmarge 2025
S&P senkt Ausblick für Nestlé auf 'negativ'
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Experten zuversichtlich: So stehen die Chancen für eine Jahresendrally an den Börsen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

25’783.77
Pkt
425.61
Pkt
1.68 %
20:34:49
NASDAQ 100 im Blick 27.10.2025 20:03:38

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 fester

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 fester

Der NASDAQ 100 notiert am Montag im Plus.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 1.71 Prozent höher bei 25’791.75 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25’701.95 Zählern und damit 1.36 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25’358.16 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25’656.38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’798.92 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 24’503.85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23’272.25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20’352.02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 22.96 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25’798.92 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 12.50 Prozent auf 190.07 USD), Keurig Dr Pepper (+ 7.68 Prozent auf 29.25 USD), MercadoLibre (+ 6.21 Prozent auf 2’295.33 USD), Tesla (+ 5.48 Prozent auf 457.49 USD) und Marvell Technology (+ 4.60 Prozent auf 88.00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Workday (-1.30 Prozent auf 239.60 USD), O Reilly Automotive (-1.21 Prozent auf 96.09 USD), Diamondback Energy (-1.16 Prozent auf 144.17 USD), Constellation Energy (-1.08 Prozent auf 384.97 USD) und CSX (-1.07 Prozent auf 35.75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19’481’261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.895 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.67 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 25’784.84 1.68%

