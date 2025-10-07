Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kering Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering auf "Underweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Sie habe mit Blick auf die von ihr erwartete Umsatzentwicklung des Luxusgüterkonzerns im vergangenen Quartal ihre Schätzungen an die jüngsten Branchendaten und Wechselkursveränderunen angepasst, schrieb Chiara Battistini in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Ausmaß und Geschwindigkeit einer positiven Trendwende bei der Marke Gucci schätzt sie weiterhin vorsichtig sein. Ihr Fokus liegt auf dem Jahr 2026, für das sie trotz der starken Kursrally seit der Ernennung des neuen Chefs Luca de Meo im Juni nur wenig Abwärtspotenzial für die Aktie sieht./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
316.35 € 		Abst. Kursziel*:
-54.16%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
318.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-54.42%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

