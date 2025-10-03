Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'538 0.3%  SPI 17'251 0.3%  Dow 46'758 0.5%  DAX 24'430 0.2%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 5'643 -0.2%  Gold 3'937 1.3%  Bitcoin 98'918 0.5%  Dollar 0.7981 0.2%  Öl 65.4 1.7% 
Kering Aktie 21591 / FR0000121485

271.75
CHF
3.90
CHF
1.46 %
03.10.2025
06.10.2025 12:29:56

Kering Sell

Kering
271.74 CHF 1.46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartals-Umsatzzahlen dürften auf Konzernebene wie bei der Marke Gucci deutliche Rückgänge weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Auch wegen der neuen Personalien für den Chefposten sowie den Gucci-Kreativdirektor dürfte der Fokus aber stärker auf der künftigen Geschäftsentwicklung liegen. Die jüngsten Ankündigungen des Luxusgüterkonzerns beinhalteten zwar langfristiges Potenzial. Für die kommenden 12 Monate bleibt sie aber vorsichtig./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Sell
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
180.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
287.45 € 		Abst. Kursziel*:
-37.38%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
293.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-38.71%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

Analysen zu Kering

03.10.25 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Kering Neutral UBS AG
17.09.25 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
15.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
10.09.25 Kering Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
