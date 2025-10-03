Kering Aktie 21591 / FR0000121485
Kering Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartals-Umsatzzahlen dürften auf Konzernebene wie bei der Marke Gucci deutliche Rückgänge weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Auch wegen der neuen Personalien für den Chefposten sowie den Gucci-Kreativdirektor dürfte der Fokus aber stärker auf der künftigen Geschäftsentwicklung liegen. Die jüngsten Ankündigungen des Luxusgüterkonzerns beinhalteten zwar langfristiges Potenzial. Für die kommenden 12 Monate bleibt sie aber vorsichtig./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sell
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
180.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
287.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-37.38%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
293.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-38.71%
|
Analyst Name::
Louise Singlehurst
|
KGV*:
-
Analysen zu Kering
|03.10.25
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Kering Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
