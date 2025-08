NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kering von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Jüngste Geschäftsindikationen der Kernmarke Gucci signalisierten eine leichte Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könnte zwar auf die niedrigeren Vergleichszahlen des Vorjahres zurückzuführen sein, aber auch ein Zeichen dafür, dass sich die Lage des Luxusgüterkonzerns nicht weiter verschlechtert./rob/edh/mis;