Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
29.72CHF
0.94CHF
3.27 %
28.06.2019
SWX
13.11.2025 14:23:15
Jungheinrich Overweight
Jungheinrich
29.79 CHF 2.01%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Welcher Margendämpfer?", fragte Timothy Lee am Mittwochnachmittag nach dem Zwischenbericht. Anstelle eines befürchteten Rückgangs habe sich die Profitabilität zum Vorquartal sogar erholt. Er sieht gute Voraussetzungen für eine Erholung der Papiere des Spezialisten für Warenlagerlogistik./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
32.40 €
|
Abst. Kursziel*:
29.63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.47%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
