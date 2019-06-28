Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31.44 €
|
Abst. Kursziel*:
39.95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.15%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
