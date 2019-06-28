Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

29.72
CHF
0.94
CHF
3.27 %
28.06.2019
SWX
Jungheinrich Outperform

Jungheinrich
29.21 CHF 6.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang und der Umsatz des Gabelstaplerherstellers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Philippe Lorrain am Mittwoch. Der schwache freie Barmittelzufluss sollte im Zusammenhang mit der starken Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr sowie dem offenbar gestiegenen Nettoumlaufvermögen gesehen werden./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:42 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31.44 € 		Abst. Kursziel*:
39.95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.15%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse