Jungheinrich 29.15 CHF -1.78%

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem "robusten dritten Quartal" mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Der Lagerausrüster habe stabile Margen unter Beweis gestellt, schrieb Lasse Stueben in seinem Resümee vom Freitagabend. Der Experte begrüßt die Aussagen, dass der Preisdruck geringer ausfalle als zuvor von der Geschäftsleitung erwartet. Er glaubt, dass Jungheinrich den Tiefpunkt durchschritten hat und dies zu einer besseren Kursentwicklung beitragen kann./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



