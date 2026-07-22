Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag bei 291.43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.343 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 345.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 118.46 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18.46 Prozent.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 908.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch