Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’385 0.6%  SPI 20’179 0.4%  Dow 52’467 0.5%  DAX 25’169 0.6%  Euro 0.9272 0.1%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’156 1.9%  Bitcoin 53’518 -1.0%  Dollar 0.8125 0.0%  Öl 93.5 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier ConocoPhillips-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ConocoPhillips von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NVIDIA von vor einem Jahr verdient
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AT&T von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Langfristige Investition 22.07.2026 16:02:37

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die JPMorgan Chase-Aktie an diesem Tag bei 291.43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.343 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 345.23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 118.46 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18.46 Prozent.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 908.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben

Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:50 SMI-Anleger bleiben vorsichtig
09:13 Marktüberblick: Technologiewerte im Aufwind
07:38 Logo WHS DAX Gewinne in 30 Minuten - Kostenloses Webinar heute um 08:45 Uhr
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Schlusskurs auf Tageshoch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 Julius Bär: 32.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
21.07.26 IBM-Kurssturz: Opfer oder Profiteur des KI-Booms?
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’931.93 19.86 S3PBUU
Short 15’243.84 13.75 SMYBKU
Short 15’792.50 8.99 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’385.13 22.07.2026 15:46:48
Long 13’771.37 19.86 SABE5U
Long 13’430.54 13.62 SGBWIU
Long 12’889.08 8.99 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BACHEM-Aktie springt zweistellig hoch: Bau von Grossmengen-Produktionsanlage im Sisslerfeld
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
SAP-Aktie schwächelt: JPMorgan hält an Kursziel fest - Wall Street sieht mehr Aufwärtspotenzial
Krypto-Markt im Aufwind: Bitcoin und Ether treiben diese zwei Aktien nach oben
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Julius Bär-Aktie verliert dennoch: Rekordgewinn im ersten Halbjahr

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.