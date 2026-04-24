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Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90

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24.04.2026
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27.04.2026 06:29:28

Unilever Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Overweight" belassen. Die positive Überraschung des US-Konzerns beim organischen Wachstum sei ermutigend für den kommenden Bericht von Unilever - vor allem das starke Beauty-Geschäft, schrieb Celine Pannuti am Sonntag./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
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Unilever PLC 		Analyst:
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