Unilever Aktie 149406329 / GB00BVZK7T90
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27.04.2026 06:29:28
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach den Geschäftszahlen von Procter & Gamble auf "Overweight" belassen. Die positive Überraschung des US-Konzerns beim organischen Wachstum sei ermutigend für den kommenden Bericht von Unilever - vor allem das starke Beauty-Geschäft, schrieb Celine Pannuti am Sonntag./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
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Unternehmen:
Unilever PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
42.81 £
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
42.81 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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