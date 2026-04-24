Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 -0.6%  SPI 18’598 -0.6%  Dow 49’231 -0.2%  DAX 24’129 -0.1%  Euro 0.9205 0.0%  EStoxx50 5’883 -0.2%  Gold 4’709 - Bitcoin 61’086 -1.3%  Dollar 0.7854 -0.1%  Öl 107.3 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Novartis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Airbus SE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: United Parcel Service präsentiert Quartalsergebnisse
Ausblick: General Motors stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
eToro entdecken

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

7.91
CHF
-0.37
CHF
-4.47 %
24.04.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.04.2026 07:08:30

thyssenkrupp Buy

thyssenkrupp
8.21 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Tommaso Castello bekräftigte trotz des unsicheren Umfelds und der steigenden Risiken für einen Verkauf des Stahlgeschäfts seine Kaufempfehlung, wie er am Freitag schrieb. Denn in Europa verbesserten sich die strukturellen Bedingungen für die Stahlbranche, auch wenn die Nahostkrise die Erholung verzögere - bei den Gewinnen dürfte sich die Dynamik erst 2027 bemerkbar machen. Dank guter Absicherungsgeschäfte erschienen die Auswirkungen auf die Energiekosten handhabbar. Die Aktie werde zudem vom versteckten Wert der Beteiligung im Aufzugsgeschäft sowie einer möglichen Abspaltung von Material Services gestützt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >10 >15
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.75 € 		Abst. Kursziel*:
48.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.13%
Analyst Name::
Tommaso Castello 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse