NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Angetrieben von einer besseren Entwicklung der Nettozinserträge und der Rückstellungen hätten die Italiener im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion auf die Zahlen der Bank./rob/ajx/mis;