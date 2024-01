NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat International Airlines Group (IAG) auf "Underweight" belassen. Er habe vor den Ende Februar anstehenden Quartalszahlen sein Bewertungsmodell für die Fluggesellschaft überarbeitet, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. An seinen Schätzungen für das operative Ergebnis habe sich nur wenig geändert./gl/mis;