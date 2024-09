NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 2,55 auf 2,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Robuste Gewinne und kontinuierlich steigende Schätzungen könnten die Aktie der Airline weiter nach oben tragen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das gestiegene Kursziel begründete er vor allem mit höheren Barmitteln und weniger Schulden in den kommenden Jahren, da er nun niedrigere Investitionen einrechne./ajx/jha/;