International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 475 Pence auf "Buy" belassen. Dieses Mal habe es von der Fluggesellschafts-Holding keine positiven Überraschungen gegeben, schrieb Jaime Rowbotham am Freitag. Das dritte Quartal sei solide trotz des Gegenwinds, der auch von der Währungsseite herrsche. Da auch Geduld erforderlich sei im Hinblick auf Aktienrückkäufe, rechnet er mit etwas Druck auf die Aktien./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.75 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
