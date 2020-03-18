Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.10.2025 21:18:55

ING Group Sector Perform

ING Group
20.23 CHF -1.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dividendenrendite der niederländischen Bank sei zwar weiterhin attraktiv, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Herausragend aber sei sie im Branchenvergleich nicht mehr./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

