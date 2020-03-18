ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
4.67CHF
-2.25CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
07.10.2025 21:18:55
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen von 23 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dividendenrendite der niederländischen Bank sei zwar weiterhin attraktiv, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Herausragend aber sei sie im Branchenvergleich nicht mehr./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ING Group
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
21.10 €
Abst. Kursziel*:
4.24%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
21.09 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.34%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse