NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Raul Sinha in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Kapitalmarkttag der Niederländer. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe in den Aktien positiv./ag/jha/;