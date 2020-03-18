Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ING Group Aktie

4.67
CHF
-2.25
CHF
-32.56 %
18.03.2020
SWX
ING Group Buy

ING Group
20.23 CHF -1.91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Aussagen der Bank zum erwarteten Gegenwind für die Kapitalausstattung und vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe er seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurückgeschraubt, schrieb Johan Ekblom in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das sei keine willkommene Entwicklung und dürfte den Aktienkurs unter Druck setzen. Doch die Kapitalausschüttung der Niederländer habe sich schon vorher in diese Richtung bewegt. Zudem sähen die operativen Trends gut aus./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Buy
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.39%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

