So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 3 Jahren eingebracht

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Tron war am 26.05.2023 0.075484 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 132’477.56 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49’733.49 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.05.2026 auf 0.3754 USD belief. Damit wäre die Investition um 397.33 Prozent gestiegen.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2636 USD. Am 26.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.3754 USD.

Redaktion finanzen.net