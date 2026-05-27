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Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068

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Zahlenvorlage 27.05.2026 11:03:00

Verve Group-Aktie im Minus: Umsatzplus und Gewinnrückgang - Jahresprognose bestätigt

Verve Group-Aktie im Minus: Umsatzplus und Gewinnrückgang - Jahresprognose bestätigt

Der schwedische Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung Verve Group hat den Umsatz trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn aus eigener Kraft gesteigert

Verve Group
1.51 EUR -4.86%
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Das Unternehmen profitierte dabei von Verbesserungen bei seiner Technologie-Plattform und der Verwendung von KI. Den Ausblick für 2026 bestätigte die Verve Group. Der berichtete Umsatz - der einen Zukauf berücksichtigt - stieg im ersten Quartal um ein Viertel auf 137,2 Millionen Euro, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (like-for-like) erhöhten sich die Erlöse um 3,7 Prozent. Organisch, sprich ohne Währungs- und Portfolioeffekte wie Zukäufe, lag das Wachstum bei 6,4 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank indessen wegen höherer Kosten um 6,2 Prozent auf 28,3 Millionen Euro. Die entsprechende operative Marge fiel auf vergleichbarer Basis um 2,2 Prozent auf 20,6 Prozent. Unter dem Strich sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von 8 Millionen im Vorjahreszeitraum auf 6,2 Millionen.

Via XETRA zeigt sich die Aktie der Verve Group am Mittwoch zeitweise mit einem Minus von 1,22 Prozent bei 1,54 Euro.

/err/stk

STOCKHOLM (awp international)

Weitere Links:

Verve Group-Aktie höher: 2025 knapp in der Gewinnzone

Bildquelle: Verve Group SE
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’107.74 19.60 SBNBKU
Short 14’383.39 13.94 SQEBJU
Short 14’931.03 8.87 SY7BHU
SMI-Kurs: 13’592.96 27.05.2026 11:05:31
Long 12’998.45 19.89 SXBT2U
Long 12’700.21 13.94 BSUI2U
Long 12’166.70 8.99 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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