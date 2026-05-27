Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’582 0.4%  SPI 19’177 0.4%  Dow 50’462 -0.2%  DAX 25’339 0.6%  Euro 0.9151 0.1%  EStoxx50 6’107 0.7%  Gold 4’494 -0.3%  Bitcoin 59’488 -0.1%  Dollar 0.7859 0.0%  Öl 96.3 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie legt zu: Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module
Flughafen Zürich-Aktie fester: Skyguide-Problem sorgt für verringerte Kapazitäten
Stellenangebot in Bankenbranche wegen UBS auf Tiefststand - Aktie etwas fester
Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Startschuss für neues Rückkaufprogramm
Infineon-Aktie im Rallymodus: Mehr als 18 Prozent Wochenplus - diese Faktoren treiben den Kurs
Suche...
eToro entdecken
Lohnende BNB-Anlage? 27.05.2026 11:03:08

Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Bei einem frühen Einstieg in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 306.93 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in BNB vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.258 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (655.68 USD), wäre das Investment nun 2’136.23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113.62 Prozent.

Am 02.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 582.93 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?