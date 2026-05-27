Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Binance Coin wurde gestern vor 3 Jahren bei 306.93 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in BNB vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.258 Binance Coin. Mit dem BNB-USD-Kurs von gestern gerechnet (655.68 USD), wäre das Investment nun 2’136.23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113.62 Prozent.

Am 02.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 582.93 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1’310.96 USD.

Redaktion finanzen.net