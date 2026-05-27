Domino's Pizza Group Aktie 31970142 / GB00BYN59130
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27.05.2026 11:04:00
Domino's-Aktie fester: Pizza-Kette zieht sich aus Österreich zurück
Nach knapp zehn Jahren gibt die US-Pizza-Kette Dominos Pizza Group in Österreich auf.
Beispielsweise auch im Heimatland der Pizza Italien hatte sich die US-Kette die Zähne ausgebissen. Dort verabschiedete man sich 2022 nach sieben Jahren der Geschäftstätigkeit wieder. Laut Medienberichten nach Bekanntwerden des Abschieds aus Wien ist die Firma in anderen Märkten aber erfolgreich und expandiere in neue. In der Bundeshauptstadt wird man laut den Online-Angaben bis inklusive 31. Mai Domino's-Speisen "weiterhin wie gewohnt" bereitstellen.
An der LSE gewinnt die Aktie zeitweise 1,01 Prozent auf 1,92 GBP.
/phs/APA/men
WIEN (awp international)
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