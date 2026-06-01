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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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01.06.2026
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02.06.2026 06:18:18

Infineon Buy

Infineon
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Infineon AG Buy
Unternehmen:
Infineon AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.63 € 		Abst. Kursziel*:
19.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.75%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
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06:18 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
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