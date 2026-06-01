Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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Infineon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Bereich der Power-Management-Lösungen für Künstliche Intelligenz (KI) profitierten die Bayern von wachsender Nachfrage, höheren Kapazitäten und steigenden Preisen im Geschäftsjahr 2026/2027, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Gleichzeitig verstärke sich der Aufschwung im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie. Mit seinen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026/2027 und 2027/2028 sieht sich Menon 11 Prozent über Konsens./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.63 €
|
Abst. Kursziel*:
19.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
81.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.75%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Infineon AG
|
01.06.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
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01.06.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
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01.06.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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01.06.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.06.26
|XETRA-Handel: TecDAX notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|06:18
|Infineon Buy
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|01.06.26
|Infineon Buy
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|18.05.26
|Infineon Buy
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|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
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|Citigroup Corp.
|15.05.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Infineon Buy
|Citigroup Corp.
|15.05.26
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|06.05.26
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Aktien in diesem Artikel
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|74.29
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