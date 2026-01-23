Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
Infineon Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicroelectronics habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. Sie hob ihre Schätzungen für Infineon moderat an und betrachtet den Ausblick auf 2026 als konservativ./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Infineon AG Buy
|
Unternehmen:
Infineon AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.08 €
|
Abst. Kursziel*:
14.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.41%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
