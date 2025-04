HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe einige nützliche Einblicke geboten, schrieb Analyst Felix Ellmann in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Indus wolle Anlegern weiter Zugang zur Assetklasse mittelgroßer Unternehmen bieten, die der Kapitalmarkt so direkt nicht eröffne./ag/tav;