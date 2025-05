INDUS 23.23 CHF 13.25% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Indus Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das erste Quartal zeichne von der Beteiligungsgesellschaft ein gemischtes Bild, schrieb Felix Ellmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe in etwa den Erwartungen entsprochen, doch auf der operativen Gewinnebene (Ebit) habe es wegen der niedrigeren Umsatzbasis und höherer Kosten einen leichten Rückgang gegeben./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.