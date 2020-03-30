HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-36.81CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
29.09.2025 08:27:41
HUGO BOSS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für den Modekonzern schraubte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht nach unten./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.43 €
|
Abst. Kursziel*:
11.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
40.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.35%
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
Analysen zu HUGO BOSS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|23.85
|-60.68%
