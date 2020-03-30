HUGO BOSS 38.72 CHF 0.69% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. In den wichtigsten Absatzmärkten europäischer Einzelhändler beobachte er im bisherigen Jahresverlauf eine "Flucht in Qualität", schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Für den Modekonzern schraubte der Experte aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht nach unten./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2025 / 17:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.