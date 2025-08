NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Manjari Dhar erwähnte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, das operative Ergebnis (Ebit) habe im zweiten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, während der Umsatz diese erfüllt habe. Ermutigend wertet die Analystin die gute Kostenkontrolle des Modekonzerns und dessen kontinuierlich verbesserte Umsatzentwicklung./rob/tih/bek;