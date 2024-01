HUGO BOSS 60.97 CHF -3.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 84,90 auf 83,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Louise Singlehurst reduzierte ihre Wachstumsprognose für den globalen Luxusgütersektor für 2024 von 8 auf 6 Prozent. Dies entspreche dem 10-Jahres-Durchschnitt der Vor-Covid-Zeit bis 2019 und folge auf drei Jahre hohen Wachstums in Verbindung mit beträchtlichen Investitionen, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit hätten die Unternehmen jedoch Spielraum zur Kostensenkung und zum Schutz der operativen Rentabilität. Zu ihren bevorzugten Sektorwerten gehören Burberry, LVMH und Brunello Cucinelli./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 22:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.