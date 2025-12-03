HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.62CHF
-3.70CHF
-10.19 %
09:56:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.12.2025 09:16:28
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Aussagen zum neuen Jahr zunächst mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwa 19 Prozent unter dem Konsens und 9 Prozent unter seiner Prognose, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend direkt nach der Mitteilung der Metzinger./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
35.14 €
|
Abst. Kursziel*:
5.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HUGO BOSS AG
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
08:16
|Hugo Boss strebt langfristig wieder zweistellige Gewinnmarge an (Dow Jones)
|
02.12.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck (Dow Jones)
|
02.12.25
|Geduldsprobe: Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt (AWP)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS GIBT STRATEGISCHES UPDATE BEKANNT UND VERÖFFENTLICHT ERSTMALIGEN AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS ANNOUNCES STRATEGIC UPDATE AND PROVIDES INITIAL OUTLOOK FOR FULL YEAR 2026 (EQS Group)
|
02.12.25
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
Analysen zu HUGO BOSS AG
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:16
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.25
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|32.50
|-10.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:21
|
UBS AG
Stellantis Buy
|09:16
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
Inditex Buy
|09:04
|
UBS AG
Michelin Neutral
|09:03
|
UBS AG
Renault Sell
|08:22
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|08:11
|
JP Morgan Chase & Co.
ArcelorMittal Overweight