HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

32.62
CHF
-3.70
CHF
-10.19 %
09:56:54
SWX
03.12.2025 09:16:28

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
32.84 CHF -10.05%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Aussagen zum neuen Jahr zunächst mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Neutral" belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das operative Ergebnis 2026 liege etwa 19 Prozent unter dem Konsens und 9 Prozent unter seiner Prognose, schrieb Robert Krankowski am Dienstagabend direkt nach der Mitteilung der Metzinger./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 21:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
35.14 € 		Abst. Kursziel*:
5.29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35.19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.14%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

