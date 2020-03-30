NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag. Der Geschäftsmix sei in Ordnung. Sie erwähnte die bislang schwache Kursentwicklung in diesem Jahr und die Möglichkeit, dass die Resultate zunächst für etwas Erleichterung sorgen könnten./rob/ag/tih;