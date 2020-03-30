HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-56.15CHF
-70.19 %
30.03.2020
SWX
04.11.2025 08:35:24
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Neutral" belassen. Der Modekonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Chiara Battistini am Dienstag. Der Geschäftsmix sei in Ordnung. Sie erwähnte die bislang schwache Kursentwicklung in diesem Jahr und die Möglichkeit, dass die Resultate zunächst für etwas Erleichterung sorgen könnten./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
37.35 €
Abst. Kursziel*:
4.42%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
38.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.83%
Analyst Name::
Chiara Battistini
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
