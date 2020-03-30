HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
23.85CHF
-36.81CHF
-60.68 %
30.03.2020
SWX
29.09.2025 09:29:34
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,50 auf 40,80 Euro angehoben , aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
40.80 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
40.43 €
Abst. Kursziel*:
0.92%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
40.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.74%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse