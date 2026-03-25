Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’682 1.3%  SPI 17’743 1.6%  Dow 46’429 0.7%  DAX 22’957 1.4%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’649 1.2%  Gold 4’446 -1.7%  Bitcoin 55’524 -1.6%  Dollar 0.7928 0.1%  Öl 104.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Emmi-Aktie: Neue Marke für alle Desserts
Produktionsstart für Optimus: Elon Musks Tesla-Aktie läutet die Ära der humanoiden Roboter ein
GAM-Aktie: Tiefrote Zahlen
BLKB-Aktie: Gewinnminus wegen Radicant
Wall Street-Offensive: Neue Standards für sicherere Krypto-Investments
Suche...
Plus500 Depot

HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

71.50
CHF
0.50
CHF
0.70 %
25.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.03.2026 07:08:48

HORNBACH Hold

HORNBACH
73.18 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HORNBACH Holding Hold
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79.40 € 		Abst. Kursziel*:
13.35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.92%
Analyst Name::
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HORNBACH Holding

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten