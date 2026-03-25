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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 88 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei nicht schlecht gewesen, trotz allen Gegenwinds, schrieb Benjamin Thielmann am Mittwochabend im Nachgang der jüngsten Geschäftszahlen. 2026 werde wohl aber auch nicht gerade großartig. Die Bewertung sei günstig, spiegele damit aber das derzeit schwache Wachstumsumfeld von Baumärkten wider./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 17:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.