HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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HORNBACH Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Add" belassen. Ein schwaches viertes Quartal habe die vorläufigen Jahresergebnisse des Baumarktkonzerns gedämpft, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Damit seien die Erwartungen aber erfüllt worden. Das vorläufige Ergebnis sei im Gesamtbild solide - trotz des widrigen Konsumumfelds vor allem in Deutschland./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
75.40 €
|
Abst. Kursziel*:
27.32%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
75.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.48%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
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