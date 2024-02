NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Beim Nettogewinn habe der Baukonzern und -dienstleister etwas besser abgeschnitten als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark seien derweil die Barmittel aus dem operativen Geschäft gewesen./bek/he;