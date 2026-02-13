Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9116 0.0%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 4’995 -0.9%  Bitcoin 52’574 -0.5%  Dollar 0.7681 0.1%  Öl 67.8 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Roche-Aktie im Fokus: Phase-III-Studie zu Gazyva überzeugt bei Nierenerkrankung
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Was steckt hinter dem TACO-Trade? So reagieren Investoren auf Trumps Drohungen
Suche...

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

331.40
CHF
7.60
CHF
2.35 %
13.02.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 07:00:26

HOCHTIEF Hold

HOCHTIEF
339.16 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
371.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
371.60 € 		Abst. Kursziel*:
-0.16%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
370.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.27%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten