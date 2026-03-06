HOCHTIEF 324.27 CHF -5.39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.