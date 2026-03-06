HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
334.60CHF
-5.00CHF
-1.47 %
06.03.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.03.2026 08:13:40
HOCHTIEF Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
419.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
352.00 €
|
Abst. Kursziel*:
19.03%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
361.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.81%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
06.03.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Nachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
06.03.26
|HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
03.03.26
|MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Februar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der HOCHTIEF-Aktie angepasst (finanzen.net)