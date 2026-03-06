Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HOCHTIEF Equal Weight

HOCHTIEF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 280 auf 419 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die spanische ACS und Hochtief dürften besonders vom Bau von Datenzentren profitieren, schrieb Tom Zhang am Freitagabend. Die Unternehmen seien stark auf Bauinfrastruktur im Zusammenhang mit Energieversorgung spezialisiert./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 18:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Equal Weight
Unternehmen:
HOCHTIEF AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
419.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
352.00 € 		Abst. Kursziel*:
19.03%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
361.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.81%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

